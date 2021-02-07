Первые лица Петербурга поздравили митрополита Варсонофия с 30-летием хиротонии

Митрополит с утра отслужил литургию в Казанском соборе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первые лица города поздравили митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия с тридцатилетием хиротонии. Этот термин для православных верующих в переводе с греческого языка означает рукоположение, возведение в священнический сан. В честь этого события митрополит Варсонофий утром в воскресенье, 7 февраля, отслужил божественную литургию в Казанском соборе.

Участие в богослужении приняли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

- Ваша жизнь – пример беззаветного служения русской православной церкви. Вы всегда несли веру православную и помогали людям, - подчеркнул Беглов. И отметил, что выражает благодарность митрополиту Варсонофию за понимание и сотрудничество в соблюдении ограничительных мер.

В свою очередь, Вячеслав Макаров отметил вклад митрополита в духовное руководство православной общиной Санкт-Петербурга, возрождение храмов и воспитание молодежи.

- Призвание епископа заключается в том, чтобы нести истинную веру в народ, что требует от человека таких выдающихся качеств, как самоотверженность, мудрость и подлинная любовь к Богу и людям, - подытожил председатель петербургского Закса.