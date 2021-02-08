Песков предложил оспорить штраф петербургскому инвалиду по слуху, которого задержали «за скандирование лозунгов»

Штраф инвалиду выписали за якобы участие в акции протеста. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил петербургскому инвалиду по слуху оспорить штраф, который ему выписали за участие в несогласованной протестной акции 31 января. Сам мужчина утверждает, что просто шел в магазин и не понял, что ему кричали полицейские.

- В этом конкретном случае, конечно, есть смысл просто оспорить это решение суда, подать соответствующую апелляцию, если сроки еще не прошли, - ответил Песков на вопрос журналистов.

По словам адвоката слабослышащего мужчины, 31 января его подзащитный шел в магазин «Мир искусств», он — художник по дереву. Об акции протеста ничего не знал. Призывы сотрудников полиции разумеется, не слышал. Тем не менее, мужчину продержали в отделении несколько часов, не предоставив сурдопереводчика. В протоколе было написано, что задержанный скандировал лозунги, хотя он практически не слышит и с трудом говорит.

Позднее Красносельский районный суд Петербурга оштрафовал инвалида на пять тысяч рублей – вдвое ниже минимального порога.