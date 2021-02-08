Суд «скосил» срок ареста петербуржцу, которого задержали с моноколесом на незаконной акции протеста

Суд смягчил срок ареста жителю Санкт-Петербурга, которого задержали на моноколесе во время незаконной акции протеста. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд смягчил наказание петербуржцу, которого задержали на моноколесе во время несанкционированной акции протеста 31 января в центре города. Мужчине назначили 10 суток административного ареста, чего он никак не ожидал. Горожанин подал апелляцию и попытался доказать, что выехал на своем одноколесном транспорте из дома в офис. Свою остановку среди толпы протестующих он объяснил любопытством.

- Суд установил, что пояснения мужчины о том, что он ехал на моноколесе на работу, не вызывают доверия, поскольку он не трудоустроен. Вместе с тем ранее к административной ответственности он не привлекался, поэтому ему снизили размер наказания до 5 суток, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что за время трех незаконных акций протеста в суды Северной столицы поступили 34 жалобы на решения по задержанным. По данным на 8 февраля, полной отмены приговора смог добиться лишь один человек. Еще одному задержанному изменили наказание.