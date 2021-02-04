Суды назначили 353 ареста и 624 штрафа участникам трех незаконных акций протеста в Петербурге

353 ареста и 624 штрафа досталось участникам трех несогласованных акций протеста в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 4 февраля, петербургские суды назначили ни много ни мало 353 ареста и 624 штрафа участникам трех несанкционированных акций протеста, которые прошли в Северной столице 23 и 31 января, а также 2 февраля. Особняком стоят двое задержанных, которым дали обязательные работы. Однако судьям предстоит рассмотреть еще 290 административных протоколов.

- Также суды прекратили производство 11 дел и вернули 123 протокола их составителям, - добавляют в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Таблица для наглядности. Фото: t.me/SPbGS

Больше всего арестов и штрафов пришлось на незаконную акцию протеста, прошедшую 31 января. Напомним, именно тогда произошли небольшие столкновения с силовиками, в том числе на Сенной площади, где полицейский даже вынужденно достал пистолет.

В итоге, судя по информации судов, в городе задержали 1403 человек.