В пансионате «Заря» в Репино вдвое сократили число коронавирусных коек

Во временном госпитале "Заря" в 2 раза сократили число коронавирусных коек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный принял решение вдвое сократить количество коек для больных коронавирусом в пансионате «Заря», который находится в Репино. Напомним, учреждение оперативно перепрофилировали во временный госпиталь еще в самом начале пандемии в Санкт-Петербурге. Тогда, напомним, оттуда даже сбегали «ковид-диссиденты».

- В связи с уменьшением числа госпитализаций коечный фонд для приема пациентов с COVID-19 во временном госпитале «Заря» в Репино сокращен в 2 раза. Для инфекционных больных оставили 300 коек, - отметили в Координационном совете по борьбе с распространением коронавируса в Северной столице.

Добавим, что в городе растут темпы вакцинации от COVID-19, обновляя рекорды. По словам Смольного, прививка является основным оружием в борьбе с новой инфекцией, но не панацеей – меры безопасности вроде масочного режима и соцдистанции никто не отменял.