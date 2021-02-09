Число больных коронавирусом и госпитализаций вновь снизилось за неделю в Петербурге

Число больных коронавирусом и госпитализаций зараженных снизилось за неделю в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество больных коронавирусом, обратившихся к врачам, вновь снизилось за неделю в Санкт-Петербурге – в этот раз на 13,47%. Для наглядности, 2 февраля медики отчитались о 2792 зараженных, а 9 февраля – о 2416. Значительно уменьшилось и число госпитализаций пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями в стационары – на 26,82%. Число выздоровевших при этом увеличилось почти вдвое. В общем, в Смольном опять констатируют факт улучшения эпидситуации.

- Все индикаторы эпидемического процесса показывают снижение. Текущий уровень госпитализаций соответствует уровню, наблюдавшемуся в середине июля 2020 года при снижении первой волны пандемии. Важнейшую роль в закреплении достигнутых результатов играет активное участие населения города в вакцинации против COVID-19, - отмечают в городском Координационном совете по борьбе с коронавирусом.

К слову, от новой инфекции привились уже почти 118 тысяч петербуржцев. Накануне горожане даже установили рекорд по числу вакцинаций.