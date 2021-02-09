Умер крупный бизнесмен и основатель двух частных клиник Глеб Михайлик

В Боткинской больнице умер заболевший коронавирусом известный бизнесмен Глеб Михайлик. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге умер Глеб Владимирович Михайлик, крупный бизнесмен и основатель двух частных клиник, репродукции «АВА-ПЕТЕР» и сети медучреждений «Скандинавия». Он скончался на 61-м году жизни. О трагедии сообщил гендиректор частной скорой помощи Coris Лев Авербах на своей личной странице в Facebook.

- Михайлик Глеб Владимирович. Коронавирус. Соболезнования близким, - кратко оповестил друзей и знакомых Лев Авербах.

Незадолго до смерти Глеба Михайлика госпитализировали в Боткинскую больницу. К сожалению, там ему не смогли помочь справиться с тяжелым течением болезни. О прощании с усопшим не сообщается.

Добавим, что чуть ранее в Санкт-Петербурге от коронавируса умерла мать 10 детей. «Комсомолка» объявила сбор средств для оставшихся членов семьи. Сыновья и дочери боятся, что у отца не выдержит сердце из-за огромного горя.