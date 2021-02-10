Стали известны причины смерти бизнесмена Глеба Михайлика, который умер в Санкт-Петербурге

Стали известны причины смерти петербургского бизнесмена Глеба Михайлика / Фото: скрин видео " Клиника репродукции "Скандинавия Ава-Петер"

Накануне, 9 февраля 2021 года, стало известно о смерти крупного бизнесмена Глеба Михайлика. Предприниматель, основатель двух частных клиник, репродукции "АВА-ПЕТЕР" и сети медучреждений "Скандинавия" скончался на 61-м году жизни. Причины смерти назвал приятель и гендиректор частной скорой помощи Coris Лев Авербах.

- Михайлик Глеб Владимирович. Ковид. Больница Боткина. Соболезнования близким, - коротко сообщил он на своей странице в Facebook.

Множество петербуржцев, а также коллег Михайлика откликнулись на эту новость в комментариях к сообщению.

- Этого не может быть! Он стольким людям дал жизнь и сотням спас ее! Для меня он - Ангел- Спаситель, - написала Елена Тимофеева.

Дата и место встречи прощания с бизнесменом не сообщаются.

Глеб Михайлик основал две крупные петербургские клиники. В 2018 году он продал их, ушел с поста гендиректора и занялся созданием в Петербурге сети гериатрических центров "Наша забота".