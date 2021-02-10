Власти Петербурга «срежут» больше 2 млрд рублей со строительства коричневой линии метро

После переноса сроков ввода новых станций метро власти Петербурга "срежут" часть средств на возведение станций. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга хотят перераспределить деньги, выделенные на строительство метро в период с 2021 по 2022 года. Соответствующий документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Сильнее всего «срезали» с коричневой линии подземки - больше 2,2 млрд рублей. Теперь итоговый бюджет Красносельско-Калининской ветки таков: в 2021-м – 4,7 млрд рублей, а в 2022-м – почти 7,6 млрд.

- Также со строительства Лахтинской-правобережной линии метрополитена от станции «Спасская» до станции «Морской фасад» снимается 398 млн рублей в 2021 году и 2,137 млрд в 2022 году, - гласит приложение к проекту постановления Смольного.

Но на некоторые работы собираются, наоборот, добавить денег. Например, на полную замену эскалаторов с частичной заменой конструкции наклонного хода на «Технологическом институте-1» сверху накинут еще 300 тысяч рублей. Итого на ремонтные работы в 2021 году потратят чуть более 1 млрд.

Напомним, ввод новых станций метров Северной столице опять перенесли – на этот раз на 2024 год.