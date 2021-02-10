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Общество

Власти Петербурга «срежут» больше 2 млрд рублей со строительства коричневой линии метро

Смольный хочет вновь перераспределить деньги на возведение подземки в следующие два года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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После переноса сроков ввода новых станций метро власти Петербурга "срежут" часть средств на возведение станций.

После переноса сроков ввода новых станций метро власти Петербурга "срежут" часть средств на возведение станций.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга хотят перераспределить деньги, выделенные на строительство метро в период с 2021 по 2022 года. Соответствующий документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Сильнее всего «срезали» с коричневой линии подземки - больше 2,2 млрд рублей. Теперь итоговый бюджет Красносельско-Калининской ветки таков: в 2021-м – 4,7 млрд рублей, а в 2022-м – почти 7,6 млрд.

- Также со строительства Лахтинской-правобережной линии метрополитена от станции «Спасская» до станции «Морской фасад» снимается 398 млн рублей в 2021 году и 2,137 млрд в 2022 году, - гласит приложение к проекту постановления Смольного.

Но на некоторые работы собираются, наоборот, добавить денег. Например, на полную замену эскалаторов с частичной заменой конструкции наклонного хода на «Технологическом институте-1» сверху накинут еще 300 тысяч рублей. Итого на ремонтные работы в 2021 году потратят чуть более 1 млрд.

Напомним, ввод новых станций метров Северной столице опять перенесли – на этот раз на 2024 год.