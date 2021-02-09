Строительство станций оранжевой и коричневой линий метро Санкт-Петербурга растянется до конца 2024 года

Бояться полной остановки и тем более консервации «оранжевой» и «коричневой» линий подземки Петербурга не стоит, считают специалисты. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Окончание строительства первого отрезка коричневой и нового участка оранжевой линий метро Санкт-Петербурга откладывается до конца 2024 года. Такие сроки обозначили в очередных допсоглашения к контрактам между Смольным и банкротящимся «Метростроем».

БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО

На сегодня эти участки – единственное, что строится в подземке Петербурга. Речь идет о «Театральной» и «Горном институте» (этот отрезок оранжевой линии за 21,2 миллиарда рублей изначально собирались достроить к декабрю 2019 года), а также о «Юго-Западной» и «Путиловской» (этот участок коричневой линии за 37,7 миллиарда хотели сдать к июлю 2022-го).

Оба контракта были заключены в 2015 году. За время работы их не раз (а именно 30 и 28 раз соответственно) корректировали. Рихтовали и сроки. В результате в конце 2020-го до конца декабря 2024 года продлили строительство участка «коричневой» линии, а в начале февраля тот же срок дали «оранжевой».

Контакты по обоим участкам заключили в 2015 году и планировали исполнить не позже 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

– Перенос сроков открытия строящихся станций метро связан с выделенными лимитами финансирования по этому направлению в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) на 2021-2023 годы, – объяснили «Комсомолке» в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

– Дополнительные соглашения подписаны на основании выделенных лимитов финансирования в рамках адресной инвестиционной программы, – повторили «Комсомолке» в «Метрострое».

К слову, на строительство остальных линий метро, судя по АИП на 2021 год, не выделено практически ничего: на продолжение «зеленой» линии за «Беговую» дается 10 миллионов рублей, на пробивку «фиолетовой» линии за «Комендантский проспект» – 10 тысяч.

– Все очевидно: в городе сейчас нет денег на развитие метро, – отмечает эксперт в сфере метростроения. – Но новые сроки по оранжевой и коричневой линиям таковы, что успеть достроить участки более чем реально.

ОТ «МЕТРОСТРОЯ» – К «МЕТРОСТРОЮ»

На сегодня «Театральная» и «Горный институт» остаются единственными станциями высокой готовности в городе. Но вопрос открытия – даже отложенного – «Театральной» упирается в проблему расположения вестибюля и сохранения старого здания Мариинского театра.

Вот почему быстрее всего, по словам транспортных экспертов, петербуржцам стоит ждать открытия «Горного института» (до него поезда предполагают пустить через «Театральную» транзитом). А вот на скорое продление «оранжевой» линии в другую сторону – в Кудрово – рассчитывать не стоит.

Перенос сроков строительства связывают с подготовкой к работе нового метростроителя. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

– Так как даже не приступили к проекту, ни о каком 2025 годе не может идти и речи, – уверен эксперт в области развития транспорта.

Следов подготовки к передаче строящихся участков линий на доделку новому строителю – «Метрострою Северной столицы» – в документации нет. Ни Смольный, ни действующий «Метрострой» о передаче контрактов новому подрядчику не говорят.

– Но есть подозрение, что обязательства по контрактам будут переданы, – считает эксперт в сфере метростроения. – Иначе зачем продлевать их на столь значительный срок?

СМОТРИМ С ПОПКОРНОМ

А вот бояться полной остановки и тем более консервации «оранжевой» и «коричневой» линий не стоит. Хотя в прошлом году в повестке звучала грядущая консервация, факт ее подготовки не подтверждают ни «Метрострой», ни «Ленметрогипротранс» – главный разработчик проектных решений для петербургской подземки.

– Консервация – вещь очень страшная: за всю историю советского и российского метростроения к ней прибегли лишь после аварии между «Лесной» и «Площадью Мужества», а также в блокаду Ленинграда, когда тоннели затопили, – объясняет эксперт. – Слишком сложно потом восстанавливать и слишком дорого. Проще поддерживать работоспособность тоннелей. Поэтому консервация в этом случае мне видится абсурдной.

Впрочем, сроки открытия новых станций покажет лишь практика.

– Отраслевая схема развития метрополитена давным-давно развалилась, – констатирует транспортный эксперт. – В Петербурге транспортное планирование отсутствует как класс, так что смотрим на ситуацию исключительно с попкорном.

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