Человек погиб при «хлопке» газа в Петро-Славянке

Человек погиб при хлопке газа. Фото: Фото: vk.com/s.kostyay

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после ЧП в Колпинском районе Петербурга. Вечером 11 февраля в поселке Петро-Славянка произошел взрыв газа у частного дома. Предварительной причиной стало нарушение при проведении монтажных работ.

- 11 февраля в 16:27 через 112 поступило сообщение о том, что в доме по Речному переулку в поврежден газопровод, на место происшествия была направлена аварийная газовая служба, после приезда аварийной газовой службы произошел сильный хлопок, - сообщает источник «КП-Петербург».

После этого деревянный дом вспыхнул и полностью сгорел. Позднее, при разборе завалов был обнаружен обгоревший труп 36-летнего безработного мужчины, который жил в соседнем доме.

Сейчас обстоятельства трагедии устанавливают следовали СК. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.