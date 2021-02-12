Уголовное дело возбудили после гибели мужчины при хлопке газа в Петербурге

Следственный комитет возбудил дело после гибели мужчины в пожаре на Речном Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга в пятницу, 12 февраля 2021 года, возбудил уголовное дело после гибели человека в пожаре, который возник в следствии "хлопка" на газопроводе. Трагедия произошла в Колпинском районе накануне вечером. После взрыва загорелся частный дом на Речном переулке.

- На участке местности у дома 16 по Речному переулку поселка Петро-Славянка, рабочие с использованием буровой техники установленной на транспортном средстве марки "УРАЛ", осуществляли бурение грунта, без учета расположения подземных коммуникаций и согласования указанных работ с компетентными службами. В результате, своими неосторожными действиями повредили газопровод, - рассказали в комитете.

В итоге произошла утечка газа, хлопок и загорелся жилой дом. В нем погиб 36-летний мужчина. Его обгоревшие останки нашли после того, как пожар был потушен.

На данный момент следователи проводят проверки и экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.