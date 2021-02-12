Террасы у ресторанов и кафе в Петербурге разрешат ставить круглогодично

Террасы у ресторанов и кафе сделают круглогодичными. Но только на время. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге решили продолжить не слишком успешный эксперимент с зимними «летними» террасами у ресторанов и кафе. Комитет по законодательству петербургского ЗакСа поддержал проект закона, согласно которому такие точки можно будет ставить круглый год. Правда, сидеть за столиками под снегом никто не заставит, поэтому было решено сделать террасы закрытыми.

- Речь идет о «зимних террасах», в которых будут созданы все необходимые для комфорта людей условия, в том числе защищающие посетителей от осадков и низких температур, -сообщил один из инициаторов законопроекта депутат Денис Четырбок.

Фактически, это будут скорее павильоны. Но не отдельные, а у стационарных ресторанов и кафе. Причем на только тех участках, которые предназначены для нестационарных торговых объектов.

Депутат заверяет, что диких ларьков и киосков после принятия закона не появится. Да и сама норма временная, до 31декабря 2023 года. Она выдвинута в качестве поддержки пострадавшему от пандемии бизнесу.