Актриса Анастасия Веденская показала фото порезов после нападения на нее в петербургском отеле

Анастасия Веденская рассказала подробности конфликта в петербургском отеле. Фото: instagram.com/anastasia_vedenskaia

Актриса Анастасия Веденская все же решилась показать фото своих порезов, которые она получила после конфликта с семейной парой в отеле в Санкт-Петербурге Напомним, в ресторане женщина ужинала после премьера фильма ужасов, где она сыграла главную злодейку. В какой-то момент ее собеседники, семейная пара, разбили об ее голову бокал со спиртным. К обидчикам выбежал экс-супруг Веденской Владимир Епифанцев, который тут же всех «раскидал».

- Дальше кровь, боль, шок, я ощупываю лоб и вытаскиваю из него осколки, кровь заливает глаза, я ничего не вижу, хватаю телефон и, теряя много крови, иду в сторону персонала, повторяя только одно: «Вызовите мне «скорую», скорее», - пишет Анастасия в своем Instagram.

Естественно, актрисе ни к чему иметь шрамы от порезов на лице, это может повлиять на отказ в ролях. Поэтому она собирается идти до конца и подать в суд на обидчиков. Кроме этого она защищает своего бывшего мужа от агрессоров в комментариях. Хотя сам Епифанцев себя героем не считает и стыдиться того, что напал не только на мужчину, но и на женщину.