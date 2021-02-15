Еще один житель Ленобласти получил уголовное дело за истязание ребенка

Еще одного жителя Ленобласти задержали по подозрению в истязании своего ребенка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в истязании несовершеннолетнего. Примечательно, что пару дней СК задержал жителя Приозерска по подозрению в том же, он избивал 8-летнего пасынка. Теперь же речь идет уже о горе-родителе, проживающем в Волосово. Сейчас его тоже задержали, вот-вот суд определит ему меру пресечения.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на детальное изучение всех обстоятельств данного преступления. Сейчас ребенка изолировали и поместили в детский реабилитационный центр, - рассказывают в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Кроме этого следователи намерены дать юридическую оценку действий или бездействий сотрудников из органов профилактики. Родителю тем временем грозит от 3 до 7 лет лишения свободы в колонии.