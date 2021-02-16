Просить снимать рюкзаки в метро Петербурга будут и по-английски

В поздемке решили учить горожан и туристов вежливости. Фото: Петербургский метрополитен

Петербургский метрополитен решил не только напомнить горожанам о правилах поведения в подземке и элементарной вежливости, но и будет желать это на иностранном языке. Пока что по-английски. Ибо не все иностранные туристы понимают: вошел в вагон - сними рюкзак. Впрочем, не всегда это знают и сами петербуржцы. Для них в вагонах повесили негласные правила этикета.

- По новым правилам мы должны дублировать информацию на английском языке. У нас сейчас постепенно идет перезапись всех голосовых сообщений, - рассказали «Невским новостям» в пресс-службе метрополитена.

Для озвучки объявлений был приглашен специальный актер с приятным тембром голоса. Будут ли переводить объявления на другие языки, немецкий и китайский например, пока неизвестно.

Отметим, что ранее была продублирована английскими надписями вся навигация в подземки. Это в том числе пригодится к будущим играм футбольного ЕВРО-2020, который пройдет в 12 городах Европы и Петербурге в частности летом 2021 года.