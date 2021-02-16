Три рейса на вылет задержали из Пулково 16 февраля

На вылет из Пулково и прилет 16 февраля есть задержки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несколько рейсов оказались задержаны на вылет из Петербургского аэропорта Пулково днем 16 февраля. В основном это были минутные расхождения с графиком. Но три рейса оказались отложены на серьезный временной промежуток.

По состоянию на 13:00 задержанными на вылет числятся рейсы номер: FV 6315 до Краснодара (должен был улететь еще в 8:10, однако сейчас вылет отложен до 14:00); U6 391 в Калининград, который вылетит из Петербурга в 13:10 вместо 12:45 по расписанию, а также U6 060 в Москву (Домодедово), вылет которого перенесен на 15:35 с 14:55.

Также есть задержки в прибытии самолетов в Санкт-Петербург. На полчаса опаздывает рейс FV 6232 из Самары, на 40 минут позже приземлится самолет «Победы» из Астрахани, почти также задержится рейс из Грозного.

Тем не менее в Пулково заверяют, что снегопад не повлиял на ситуацию и аэропорт работает в штатном режиме.