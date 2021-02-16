Туктамышева заявила, что не попадет на Олимпиаду без четвертного прыжка

Елизавета Туктамышева надеется попасть на Олимпиаду в Пекин. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева, результаты которой в последнее время не слишком радуют поклонников - седьмое место на Чемпионате России - дала большое интервью спортивному журналисту Василию Конову (канал KonOff). В нем она рассказала о своем нынешнем состоянии и надеждах попасть на Олимпиаду-2022 в Пекине.

- Вообще не знаю. Надеюсь, что реально, но надо приложить все силы, все что есть. Тройного акселя не хватит - нужен четверной тулуп. Мне нужно быть в идеальной форме, чтобы его «скрутить». Делала, потом заболела, снова «потеряла». Никак не могу его стабильно прыгать хотя бы полгода. Выиграть сейчас без четверных прыжков сейчас нельзя, - отметила фигуристка.

Впрочем, пока предметного разговора с тренером Алексеем Мишиным о поездке на Олимпиаду Елизавета не вела. Сейчас ее главная задача - отобраться на Чемпионат мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«На плохие комментарии в соцсетях не отвечаю»: Елизавета Туктамышева - о своих страстях, «Ледниковом периоде» и Олимпиаде в Пекине

В эксклюзивном интервью на радио «Комсомольская правда» в Петербурге 92.0 FM спортсменка также рассказала о переезде в Москву и отношениях с бывшим парнем (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«На плохие комментарии в соцсетях не отвечаю»: Елизавета Туктамышева - о своих страстях, «Ледниковом периоде» и Олимпиаде в Пекине

В эксклюзивном интервью на радио «Комсомольская правда» в Петербурге 92.0 FM спортсменка также рассказала о переезде в Москву и отношениях с бывшим парнем (подробности)