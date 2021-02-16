Я бы никогда не ушла от Мишина: Туктамышева назвала своего тренера лучшим в мире

Туктамышева: Мишин - навсегда. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургская спортсменка Елизавета Туктамышева рассказала о мотивации в спорте, желании завязать и том, почему никогда не уйдет от тренера Алексея Мишина. Большое интервью она дала каналу KonOff.

- У меня были мысли просто закончить карьеру, но предать тренера, который вложил душу в тебя и ты знаешь, что он - один из лучших тренеров в мире, я бы никогда не простила себе. Мишин - навсегда, - заявила Лиза журналисту Василию Конову.

Что касается желания все бросить и уйти, то последний такой момент был в 2017 году, когда, по словам фигуристки, у нее был долгий период посредственного катания. Не было вдохновения и мотивации. Но потом, после отпуска, желание соревноваться появилось. И сейчас, в 24 года, когда талантливая молодежь обходит «ветерана» на одной ноге, мотивация не потеряна.

- Пока я не прыгну четверной в произвольной программе и не откатаю чисто, я не уйду. Мне нужно это сделать, потому что знаю - это возможно, - отметила Туктамышева.