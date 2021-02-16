Почти 169 тысяч петербуржцев привились от коронавируса

Почти 169 тысяч жителей Санкт-Петербурга сделали вакцину от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За весь период пандемии в Санкт-Петербурге привились от коронавируса уже 168 745 человек. Об этом сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по противодействию распространения COVID-19 в Северной столице. Темпы вакцинации растут день за днем. Но двумя компонентами отечественного «Спутника V» привились пока 38 340 горожан.

- За прошедший день первично привито 8 119 человек, вторично – 3 053. Нарастающий итог поступившей в город вакцины составляет 281 542 комплекта. Дозы прививки ежедневно распределяются по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент – 111 847 комплектов, - говорится в последнем отчете экспертного совета при Смольном.

Ранее власти Северной столицы заверили, что в коронавирусных стационарах Санкт-Петербурга нет перегруза, несмотря на уменьшение числа коек.