Петербургским медикам продлили выплаты за работу с коронавирусом до лета 2021 года

Врачам продлили выплаты за работу с ковид-19. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские медики как минимум до лета будут получать дополнительные выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Постановление о дополнительных мерах соцподдержки подписал губернатор Александр Беглов.

- Постановлением устанавливается дополнительная мера поддержки в виде ежемесячной специальной выплаты с 01.01.2021 по 31.07.2021 работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба Смольного.

Отметим, что стимулирующие выплаты врачи, медсестры и другие категории сотрудников медучреждений получали и в течение 2020 года. Однако, поскольку изначальный документ имеет ограничение по срокам, его каждый раз приходится продлевать.

Точный размер и условия получения выплат также устанавливаются принятым постановлением.