На стадионе «Зенита» предложили сделать пункт вакцинации от коронавируса

На футбольном стадионе могут открыть пункт вакцинации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стадион «Зенит-Арена» может стать местом для вакцинации жителей Санкт-Петербурга. С таким предложением Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева. Она отметила, что ранее на арене уже делали прививки от гриппа, поэтому ничего необычного не произойдет.

- Когда идет вакцинация от гриппа, есть выездные бригады, которые приезжают на предприятие. С коронавирусом дело обстоит сложнее. И самое главное – условия хранения вакцины: -18…-23 градуса. Кроме того, должно быть оборудовано специальное место и иметься неотложная медпомощь. В Михайловском театре есть кабинет врача. То же самое в Мариинском театре и на «Зенит- Арене», - отметила эксперт в разговоре с «Невскими новостями».

Учитывая, что на спортивные мероприятия можно снова пускать зрителей (до 50% от вместимости, но не более 25 тысяч человек), то идея кажется разумной. Медики смогут охватить большой поток футбольных фанатов. Впрочем, пока это лишь предложение.

Напомним, что 17 февраля пункт вакцинации открылся в Михайловском театре. Прививки здесь делают медики городской поликлиники №37.