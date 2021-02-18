Перепись питомцев, живущих в культурных учреждениях, пройдет в Санкт-Петербурге

Знаменитые котики живут в подвалах Эрмитажа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге в рамках конкурса «Котокультурная столица» проведут перепись животных, которые живут в учреждениях культуры. Об этом в четверг, 18 февраля, на онлайн пресс-конференции рассказала ветеринарный врач эрмитажных котов и основательница Музея кошки и котокафе «Республика кошек» Анна Кондратьева.

– В рамках конкурса предстоит переписать всех животных в учреждениях культуры и оценить, достаточно ли хорошо им там живется, – отметила Анна Кондратьева.

Мероприятие запланировано на 1 марта, когда отмечается День кошек. Напомним, что четвероногие друзья в музеях, театрах и библиотеках Петербурга не редкость. А знаменитые эрмитажные коты, которых официально содержат в Зимнем дворце, вообще являются чуть ли не визитной карточкой города. Известны также хвостатые «служащие» в Ботаническом саду, в библиотеке имени Маяковского и Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме.