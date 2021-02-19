Власти Петербурга заявили о готовности к третьей волне коронавируса

Власти Петербурга подготовились к третьей волне коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург готов к третьей волне коронавируса. Об этом накануне, 18 февраля 2021 года, заявил вице-губернатор Олег Эргашев в эфире телеканала "78.ru".

- Город готов к тому, что могут произойти разные ситуации. Мы были готовы и ко второй волне. Готовы стационары, готовы снабженцы. Но в целом давайте понимать, что эпидситуация развивается по определенным законам, она волнообразная, - отметил Эргашев.

Что касается снятия ограничений, вице-губернатор пояснил, что это прерогатива Роспотребнадзора. Все будет зависеть от того, насколько хорошо горожане соблюдают правила, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции,

- Ситуация пока хрупкая, необходимо соблюдать все правила, маски и дистанции, - добавил вице-губернатор.

Однако локдаун в Петербурге может снова вернуться в мае. Об этом ранее рассказали "КП-Петербург" ученые. Есть вероятность, что очередная волна станет более тяжелой, поэтому потребуются жесткие меры для ее сдерживания.