Полиция разыскивает грабителя с мачете в Петербурге

В Шушарах разыскивают грабителя с мачете Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полицейские разыскивают грабителя с мачете. В четверг, 18 февраля 2021 года, в отделение МВД по Пушкинскому району обратился 22-летний продавец продуктового магазина, который рассказал, что неизвестный человек ограбил кассу.

- Инцидент произошел в 19:26 часов. Грабитель ворвался в продуктовый магазин на улице Центральной поселка Шушары и стал угрожать продавцу предметом, похожим на мачете, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Преступник забрал деньги из кассового аппарата и сбежал. Ущерб магазина составил 15 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся оперативные мероприятия по поиску и задержанию грабителя.

Напомним, что полицейские также выясняют обстоятельства, при которых был ранен смотритель маяка в Кронштадте. 49-летнего мужчину нашли с раной 18 февраля.