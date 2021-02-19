В Петербурге выявили махинации с деньгами, выделенными на борьбу с коронавирусом

Генпрокуратура расследует махинации с деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19 в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил Владимиру Путину о махинациях с деньгами, выделенными на борьбу с коронавирусом в регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге. Если в Иркутской области случай громкий – арестовали экс-министра здравоохранения по подозрению в мошенничестве при поставках масок, то в Северной столице пока все относительно тихо, имена предполагаемых виновников не называются.

- У нас сейчас ведется работа в Санкт-Петербурге – по строительству и переоборудованию медицинских центров, там аффилированность проявилась, сейчас с Генеральной прокуратурой разбираемся, - рассказал руководитель Росфинмониторинга президенту России.

Напомним, ранее петербургским работникам медучреждений продлили до лета 2021 года выплаты за работу, так или иначе связанную с помощью больным коронавирусом,