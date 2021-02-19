В честь Василия Ланового могут назвать одну из улиц в Ленобласти

В Волхове хотят назвать одну из улиц в честь Василия Ланового. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Волхов, что находится в Ленинградской области, может появиться улица имени Василия Ланового. Напомним, народный артист СССР умер от коронавируса спустя считанные дни после своего 87-летия. 1 февраля его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Оказывается, Лановой был почетным жителем Волхова, не раз посещал город и давал там свои концерты. Депутатская комиссия собирается рассмотреть вопрос о присвоении одной из улиц имени легендарного актера. Об этом рассказал глава администрации Волховского района Алексей Брицун у себя в Instagram.

- Предложил подумать о присвоении одной из улиц Волхова имени почетного гражданина города, народного артиста СССР Василия Ланового. Думаю, многие волховчане согласятся увековечить память Василия Семеновича таким образом. Обязательно вместе обсудим и решим, - пишет Брицун.

Тем временем в Санкт-Петербурге может появиться улица в честь другого недавно умершего актера – великого Андрея Мягкова.