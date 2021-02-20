«Газпром» к 2024 году построит новый аэропорт в Петербурге за 41 млрд рублей

Еще один аэропорт появится в Петербурге через три года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый международный аэропорт появится в Выборгском районе Санкт-Петербурга к концу 2024 года. В районе Левашово, на месте военного аэродрома, терминал построит «Газпром». При этом компания рассчитывает использовать воздушную гавань не только для своих нужд, но и для общегражданской авиации.

- ООО «Газпром инвест» заключает контракт на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией, необходимых для строительства объекта и его последующей эксплуатации, - пишет «Интерфакс».

По данным издания, полная стоимость работ по строительству аэропорта составит 40,839 миллиарда рублей. Сроки работ растянуты на три года. Сдать готовый объект подрядчики должны к ноябрю 2024-го.

Для удобства сообщения будущей штаб-квартиры газового концерна в «Лахта-Центре» и аэропорта у последнего будет построена развязка с КАД. Время в пути должно составить около 20 минут.