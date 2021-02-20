Пропавшего 8-летнего мальчика разыскивают в Санкт-Петербурге

8-летний мальчик пропал в Санкт-Петербурге 20 февраля. Фото: lizaalert.org

8-летний Михаил Кочнев пропал без вести в Санкт-Петербурге. Как сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт», о местонахождении мальчика нет информации с 20 февраля. Напуганные родственники к вечеру решили обратиться за помощью к поисковикам и спецслужбам. В «Лиза Алерт» оперативно создали ориентировку на ребенка.

- Приметы мальчика следующие: рост 131 сантиметр, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Был одет в оранжевую куртку, зеленые камуфляжные штаны, синюю шапку, сине-серый шарф и темно-синие ботинки. С собой у мальчика был черно-красный портфель, - сообщают поисковики со ссылкой на родных ребенка.

Мальчика, вероятно, легко опознать по оранжевой куртке и портфелю. Фото: lizaalert.org

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просьба как можно скорее рассказать об этом по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112. Поисковики «Лиза Алерт» нуждаются в помощи добровольцев, подробности по ссылке на форуме отряда.