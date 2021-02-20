Два человека из легковушки погибли в жутком ДТП с фурой в Ленобласти

ДТП легковушки и фуры унесло жизни двух человек под городом Волхов в Ленобласти. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Еще одно смертельное ДТП произошло за сутки в Ленобласти. В первом, напомним, погибли три человека под Тихвиным. А чуть позже, на трассе в Волховском районе, жуткая авария унесла жизни водителя и пассажира автомобиля «Иж-2126 Ода». И опять не обошлось без фуры. По предварительной информации, около 18:40 33-летний водитель грузовика «Мерседес» не справился с управлением и вылетел на встречку.

После столкновения от легковушки почти ничего не осталось. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

- Грузовик совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Иж Ода», под управлением женщины. В результате ДТП она и ее 43-летний пассажир скончались. По факту аварии проводится проверка, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сама фура слетела в обочину. Но здоровье водителя грузовика в порядке. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Судя по фотографиям, на отрезке дорожного участка, где произошло ДТП, нет освещения. Более того, трасса покрыта плотным слоем снега.