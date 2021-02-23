Изнасиловавшего школьницу лжегазовщика задержали в Гатчинском районе

В Ленобласти задержали изнасиловавшего несовершеннолетнюю. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Гатчинском районе Ленобласти мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в ее квартире. Все произошло в городе Коммунар в воскресенье, 21 февраля. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах.

Около 9 утра преступник позвонил в дверь и представился сотрудником ТСЖ, который пришел проверить утечку газа. 16-летняя школьница пустила его в квартиру, после чего мужчина изнасиловал ее, угрожая пистолетом. На счастье, девушка оказалась дома не одна, а с младшей сестрой. Шестиклассница позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.

Полиция успела задержать преступника на месте по «горячим следам». Им оказался 39-летний неработающий гражданин. В отношении мужчины возбудили сразу несколько уголовных дел – по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, а также о незаконном проникновении в жилище.