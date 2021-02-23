Из-за массовой аварии встал в пробке Благовещенский мост в Санкт-Петербурге

На Благовещенском мосту пробка из-за ДТП. Фото: Яндекс.Карты

В Петербурге днем 23 февраля образовалась пробка на переправе в самом центре города. Заторы образовались около 16:00 на Благовещенском мосту, и поток транспорта движется с трудом уже второй час. Как сообщают очевидцы в группе соцсети "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на переправе произошло массовая авария с участием пяти автомобилей. Информация о ДТП уточняется.

Как следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки", движение затруднено по направлению от Английской к Университетской набережной. При этом пробки наблюдаются и на подъезде к самому Благовещенскому мосту - от самого начала улицы Труда на пересечении с Большой Морской и на площади Труда. Начинают собираться пробки на самой Английской набережной, а также на Конногвардейском бульваре.