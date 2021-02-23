Почти месячная норма осадков выпала за сутки в Санкт-Петербурге

В Петербурге вывезли с улиц рекордное количество снега за всю зиму. Фото: Артем КИЛЬКИН

Выходные дни в Петербурге завершаются снегопадом и порывистым ветром. Уже завтра в городе резко потеплеет, а пока дворы, тротуары и дороги чистят от сугробов в усиленном режиме. По данным на 23 февраля за последние сутки с городских улиц вывезли рекордное за всю зиму количество снега – 45,6 тысяч кубических метров. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко.

– За последние сутки на город выпала почти месячная норма осадков. В ближайшее время ожидается еще выпадение до 10 сантиметров снега, после чего прогнозируется резкое потепление, – отметил Николай Бондаренко. – В перерывах между снежными залпами работники дорожных предприятий максимальный ресурс сил и средств направляют на вывоз снега с улично-дорожной сети, а кровельщики – на снятие с потенциально-опасных крыш наледи.

Всего 23 февраля в Петербурге продолжают убирать снег больше 8,5 тысяч дворников и 1926 единиц спецехники. Это сводные данные из дорожных, садово-парковых предприятий и управляющих организаций.

Петербуржцев просят быть очень внимательными на дорогах, а также с пониманием отнестись к работе дорожных служб рядом с их домами.