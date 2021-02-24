Вакцинация от коронавируса началась в пяти ТЦ Санкт-Петербурга

Прививки от коронавируса можно сделать в пяти ТЦ Петерубрга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева уточнили информацию о новых пунктах вакцинации, начавших работу в городских торговых центрах. С 24 февраля можно будет привиться от коронавируса все же в пяти местах, как было изначально объявлено, а не четырех, о чем сообщалось накануне.

- Прививочные пункты в торговых комплексах успешно работали во время вакцинации от гриппа и пользовались большим интересом петербуржцев. Поэтому мы приняли решение использовать данный опыт при проведении иммунизации горожан от коронавируса. Уверен, что это позволит повысить доступность вакцинации и упростит ее процесс, - отметил сам вице-губернатор.

По его словам, ТЦ посещают сотни тысяч человек и простота процесса - записываться на прививку не надо, можно просто прийти с паспортом и полисом ОМС - помогут сделать вакцинацию более массовой.

Сейчас пункты открыты в «Невском Центре», «Сити Молл», «Европолис», «Охта Молл» и «Жемчужная плаза». А всего в планах открыть 15 мест вакцинации в ТЦ Петербурга.