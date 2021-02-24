Пункты вакцинации открываются в четырех торговых центрах Петербурга с 24 февраля

Четыре пункта вакцинации открываются в городских ТЦ со среды. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В четырех торговых центрах Санкт-Петербурга со среды, 24 февраля, начинают работать пункты вакцинации от коронавируса. Ранее предполагалось, что точек будет пять, но это произойдет чуть позднее.

- 24 февраля, в Петербурге открываются четыре пункта вакцинации на базе торговых центров. Осмотр врача и вакцинация будут бесплатны для всех, предварительная запись не требуется, - сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на Межведомственный городской региональный совет по противодействию коронавирусу.

По данным «КП-Петербург», прививки начнут желать в ТЦ «Ситимолл» на Коломяжском проспекте, «Охта Молл» на Якорной улице, «Европолис» на Полюстровском проспекте и ТК «Невский Центр» на Невском проспекте. Позднее к ним присоединится «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе;

А всего власти Северной столицы собираются открыть 15 пунктов вакцинации в городских ТЦ.

- Петербург планирует развернуть 24 февраля пять прививочных пунктов в торгово-развлекательных центрах и рассматривает возможность открытия еще десяти, – отмечал ранее губернатор Александр Беглов.

Сам процесс будет проходить как в обычной поликлинике: осмотр врача, прививка при допуске, полчаса после вакцинации под присмотром медперсонала.