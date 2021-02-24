Петербуржец умер в свой день рождения, упав с лестницы в парадной дома

Пенсионер погиб, упав с лестницы в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге умер мужчина, упав с лестницы в парадной дома. В ночь на среду, 24 февраля 2021 года, в скорую помощь позвонила женщина, которая рассказала, что в подъезде дома 31/1 по улице Здоровцева в Красносельском районе лежит человек и стонет от боли. На место выехала бригада медиков.

- В парадной врачи обнаружили мужчину без видимых телесных повреждений. Что с ним произошло пояснить не смог, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Пострадавшему стало хуже и врачи начали проводить реанимационные работы. Однако мужчина умер.

Соседи пояснили, что мужчина жил в одной из квартир данного дома. Известно, что в день смерти ему исполнилось 76 лет.

Напомним, два года назад в Петербурге погиб мужчина, упав на меч, который держал в руках его друг. Пьяный петербуржец не удержался на ногах и клинок воткнулся ему прямо в сердце.