В Ленобласти запретят продавать подросткам зажигалки и баллоны с газом

Те, кто продает детям зажигалки и баллоны с опасным газом, должны отвечать по закону. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ленинградской области будут наказывать рублем тех, кто подталкивает подростков к токсикомании. Законопроект, призванный ограничить продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, приняли во втором и третьем чтении в региональном Заксобрании.

- Сниффинг – это распространенный среди подростков вид токсикомании, и когда ребенок вдыхает газ, последствия могут быть какими угодно, - объясняет инициатор законопроекта, депутат Заксобрания Ленобласти Олег Зеваков. – Определить смертельную дозу невозможно из-за индивидуальных особенностей организма, поэтому подросток может с первого раза умереть от удушья. В группе риска - ребята от 9 до 17 лет.

По мнению парламентария, те, кто продает детям зажигалки и баллоны с опасным газом, должны отвечать по закону. Так, за нарушение новых правил физическим и должностным лицам грозит штраф до 3 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – до 10 тысяч, юридическим лицам – до 30 тысяч. Ожидается, что законопроект вступит в силу до конца марта 2021 года.