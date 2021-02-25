Беглов поблагодарил ветеранов за активное участие в вакцинации в Петербурге

Почти половина привившихся от коронавируса в Петербурге - ветераны и пенсионеры Фото: Артем КИЛЬКИН

Более 42 процентов от всех привившихся от коронавируса в Санкт-Петербурге - ветераны и люди старше 65 лет. Об этом в четверг, 25 февраля 2021 года, заявил губернатор города Александр Беглов. Также градоначальник поблагодарил пенсионеров за активное участие в прививочной кампании.

- Ветераны и люди старшего поколения - самые активные участники вакцинации. Вы подаете петербуржцам отличный пример дисциплинированности и понимания важности прививочной кампании, - сказал градоначальник.

Также губернатор поздравил ветеранов с Днем защитника Отечества и приближающимся Международным женским днем. Он сообщил, что принято решение в дни памятных дат 23 февраля, 27 января, 9 мая и 8 сентября возлагать цветы к обелиску "Город-герой Ленинград" на площади Восстания.

Напомним, накануне началась вакцинация в торговых центрах города. Сейчас поставить прививку можно в пяти ТЦ.