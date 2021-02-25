Беглов признал, что Петербург невозможно очистить от снега за 2-3 дня

Губернатор Петербурга рассказал о трудностях в уборке снега в городе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ходе уборки города от снега после наступления резкого потепления и признал, что есть некоторые сложности с оперативным вывозом снега на плавильные пункты. Кроме этого градоначальник заверил жителей Северной столицы, что снежные кучи не выкидывают в водоемы, потому что есть строгий контроль.

- Снег собирается в отвалы и вывозится на оборудованные камерами снегоплавильные пункты. Коммунальным службам оплачивают только фактический объем вывезенных осадков, а не машино/смену. Это гарантия того, что снег не будут сбрасывать в водоемы города, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного по итогам эфира на телеканале «78».

По словам губернатора, за минувшие выходные дни, с 21 по 23 февраля из Петербурга вывезли 124 тысячи кубометров снега. А с начала зимнего сезона – уже больше 1 млн.

- Жалобы и недочеты у нас есть. Но это все-таки лавина снега. За 2-3 дня город невозможно убрать. Просто невозможно. Но есть, конечно, и бесхозяйственность, которую проявляют некоторые организации, - подчеркнул градоначальник.