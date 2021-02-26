Смольный обещает вывезти снег с улиц Петербурга за 16 дней

Смольный назвал сроки полного вывоза выпавшего снега из Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

В комитете по благоустройству Санкт-Петербурга рассказали, что коммунальщики в худшем случае за 16 дней очистят город от снега, выпавшего в праздничные дни, с 21 по 23 февраля. Напомним, Северную столицу накрыли 33 сантиметра осадков. «Комсомолка» ранее выяснила, что ситуация с уборкой пока лучше всего только в двух районах – Петроградском и Центральном, где от осадков освободили по 76% территории.

- При выпадении осадков свыше 10 сантиметров, вывозы снега составляют от 8 до 16 дней. В городе работают 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов. Кроме этого районные администрации организовали 131 пункт временного складирования и перегруза снега, - рассказал замглавы Комблага Егор Пащенко в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

До этого губернатор Александр Беглов уже объяснил горожанам, что вывезти весь выпавший снег из Петербурга за 2-3 дня просто невозможно.