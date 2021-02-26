МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге

В пятницу петербуржцев ждет все та же слякоть. Фото: Артем КИЛЬКИН

Региональное управление МЧС по Санкт-Петербургу опубликовало предупреждение об усилении ветра. По данным синоптиков, на которые ссылаются спасатели, 26 февраля резкие порывы будут достигать 15 метров в секунду.

- Начиная с 8 часов утра ожидается усиление западного, северо-западного ветра до скорости 12-15 м/с, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Одновременно с ветром в Петербурге будет идти дождь, а температура в течение суток составит +2…+4 градуса. На улицах гололед, лужи и снежные завалы. Последние планируют вывезти за две с лишним недели. Срок в 16 ней на расчистку города накануне озвучили в Комитете по благоустройству.

На 7:30 утра контрольные термометры городского гидрометцентра показывают среднее значение в +3,1. В городе дует умеренный западный ветер скоростью 3-8 метра в секунду. Давление составляет 748.9 мм ртутного столба, а влажность достигает 98%.