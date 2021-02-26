В госпитале для ветеранов войн начали принимать на реабилитацию пациентов после ковида

Реабилитационный центр рассчитан на 251 пациента. Фото: Олег ЗОЛОТО

Госпиталь для ветеранов войн начал принимать пациентов, которым необходима реабилитация после коронавируса. Восстанавливать их будут в корпусе на Елизарова, 32. Попасть под чуткий присмотр медиков могут те, кто перенес ковид в среднетяжелой или тяжелой формах. Всего реабилитационный центр рассчитан на 251 пациента. С 15 февраля здесь уже находятся 55 человек.

- Реабилитация после коронавируса особенно важна, если у человека во время болезни были дыхательная недостаточность и неврологические нарушения, - поясняет начальник Госпиталя Максим Кабанов. – Кроме того, пациентам, которые долго лежали в реанимации, нужно восстанавливать навыки движения. И мы можем заниматься всеми этими направлениями.

Петербуржцы также смогут пройти в госпитале и психологическую реабилитацию. Как отмечает медицинский психолог медучреждения Юлия Мохова, у пациентов с коронавирусом порой случаются панические атаки. Более того, по ее словам, каждый второй человек, перенесший ковид, в возрасте от 35 до 50 лет жалуется на нарушение памяти. Еще один важный момент – психологическая зависимость от кислородного концентратора. Люди, которые долго были к нему подключены, боятся, что самостоятельно дышать уже не смогут.

- У нас есть электромагнитные процедуры, занятия в бассейне, ЛФК. Также применяется так называемая транскраниальная электростимуляция, - поясняет заведующая отделением физиотерапии Елена Ямалдинова. – Этот уникальный метод заключается в воздействии на мозг с помощью особых частот. В результате у пациентов восстанавливается сон, уменьшается агрессивное воздействие вируса.

Курс реабилитации в Госпитале для ветеранов войн длится 21 день. Для пациентов он бесплатный. Чтобы пройти его, нужно иметь на руках направление из больницы или поликлиники.