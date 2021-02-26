Густой туман укутал Петербург 26 февраля

Петербург укутал густой туман 26 февраля Фото: Лилия КОЗЛОВА

На Санкт-Петербург вечером в пятницу, 26 февраля 2021 года, опустился густой туман. К шести часа город укутало так, что почти исчезла башня "Лахта центра", Исаакиевский собор и многие другие достопримечательности. Видимость на дорогах и вовсе стала очень плохая.

- Туман налетел очень быстро. Мгновение, и соседние дома уже не видно, - передает журналист "Комсомолки".

Город превратился в туманный альбион. Все это произошло из-за резкого потепления в Петербурге. Еще неделю назад в городе стоял 15-градусный мороз и выпала почти месячная норма снега. А уже второй день подряд все активно тает. Из-за этого дороги превратились в реки, а пешеходные части в настоящие катки.

Однако такое тепло простоит в Петербурге не долго. Март снова превратится в зиму. По прогнозу синоптика, первая половина весеннего месяца снова будет холодной - до минус 5 градусов.