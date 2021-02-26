Комздрав объяснил, почему иностранцы не могут привиться от коронавируса в Петербурге

Иностранцы не могут привиться от коронавируса в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали, что привиться от коронавируса в городе можно только россиянам. У иностранцев для вакцины попросту нет необходимых документов. По словам замглавы Комздрава Андрея Сараны, лишь в Москве гостям РФ можно получить «Спутник V», обратившись в посольство своей страны. В Северной столице ситуация другая.

- На сегодня, к сожалению, жители других государств у нас не могут привиться. Для вакцинации нужен паспорт, обязательно СНИЛС и полис. Особенно требуется СНИЛС, потому что благодаря ему можно потом получить электронный сертификат и дневник вакцинируемого. Увы, не прививаем иностранцев, - сообщил представитель Комздрава в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

К слову, за минувшие сутки в Северной столице вакцинировали рекордное количество человек – больше 16 тысяч.