Мужчину, расчленившего мать в Ленобласти, отправили в СИЗО

Жителя Ленобласти, признавшегося в расчленении своей матери, отправили в СИЗО Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителя города Сертолово из Ленинградской области, который признался в расчленении своей матери, отправили в СИЗО. О жуткой истории стало известно в пятницу, 26 февраля 2021 года. 64-летняя женщина считалась без вести пропавшей с конца прошлого года. Оказалось, что ее сын знает, где лежат останки матери.

- По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, - рассказали в следственном комитете Ленинградской области.

Женщину искали еще с августа, когда ее сестра пыталась дозвониться, чтобы поздравить с днем рождения. В декабре она все же обратилась в полицию. Ее сын, который жил вместе с матерью, заявил, что не в курсе. Позже он все же прокололся.

- С его слов, 5 сентября он пришел домой и обнаружил в ванной мертвую мать. Та якобы скончалась после продолжительного пьянства. В скорую и полицию мужчина почему-то звонить не стал, - отметил источник.

Мужчина поведал полиции, что нашел мать мертвой. Пять дней он смотрел на ее тело, после расчленил и закопал в лесу. Правоохранители не поверили и завели уголовное дело об убийстве.