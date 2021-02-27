Туктамышева назвала условие, при котором согласится сняться в постельной сцене

Фигуристка Туктамышева назвала условие съемки в постельной сцене Фото: Артем КИЛЬКИН

Знаменитая фигуристка Елизавета Туктамышева разоткровенничалась в интервью мужскому журналу Maxim и даже назвала условие, при котором она бы согласилась сняться в кино в пикантной сцене. При этом она добавила, что не прочь бы попробовать себя в роли актрисы у режиссера Вуди Аллена.

- Если будет красиво и меня угостят мороженым, то почему нет? - отметила Елизавета.

Напомним, что фигуристка снялась в эротической фотосессии для мужского журнала. На обложке глянца Туктамышева предстала в практически прозрачном нижнем белье, чулках и игривом шейном аксессуаре-чокере с мишкой. Девушка отметила, что не считает такой образ неприличным.

- Я же не выхожу голая на лед, это все в рамках приличия. Сексуальность в номерах осознанна. После "Тохic" на мой Инстаграм подписалось 20 тысяч человек, но я не знаю что еще такого сделать, чтобы это повторилось и можно было бы показать на телеэкране.