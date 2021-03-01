Труп мужчины нашли под завалами мусора в квартире Петербурга

В квартире, заваленной мусором, нашли гнилой труп петербуржца Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге обнаружили очередную квартиру, заваленную мусором, а в ней труп человека. В четыре часа дня в воскресенье, 28 февраля 2021 года, в полицию поступило сообщение о том, что спасатели вскрыли дверь квартиры в доме 9 по улице Белы Куна во Фрунзенском районе. В ней нашли тело.

- В квартире находился труп мужчины. По всей видимости, тело лежало долго, так как из-за необратимых гнилостных изменений, опознать его представляется трудным. Вся квартира завалена мусором, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Позже личность трупа была установлена. Это 53-летний хозяин квартиры. Его смогла опознать сестра.

Напомним, в сентябре 2020 года жители дома на Пражской улице забили тревогу из-за жуткой вони. На место приехали спасатели, вскрыли одну из квартир. Оказалось, что она до потолка завалена мусором. Под хламом были найдены два трупа.