Еще 650 инфекционных коек выведены из работы с COVID-19 в Петербурге

В Петербурге свободно более 20% коек для пациентов с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские стационары продолжают возвращаться к работе в обычном режиме. Так, с 1 марта еще 650 коек в общей сумме выведены из работы с коронавирусными пациентами. Об этом информирует пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

- К штатному режиму вернулась больница Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова (178 коек). Из инфекционного коечного фонда Первого Санкт Петербургского государственного университета имени академика И.П. Павлова выведены 194 койки, при этом сохранены 56 мест для пациентов с COVID-19, - говорится в сообщении.

Также уменьшено количество «ковидных» мест в Александровской больнице. 281 койка выведена из работы, а 419 мест для пациентов с коронавирусом в стационаре на всякий случай оставлены.

Отметим, что сейчас в Петербурге пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями принимают в 17 стационарах. В них имеются 6944 инфекционные койки, из которых свободны 21,7% (1510 мест).

Напомним, что ранее был переведен в резерв временный госпиталь в «Ленэкспо». Всех пациентов оттуда выписали.