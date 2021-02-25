Временный госпиталь для больных коронавирусом в выставочном комплексе «Ленэкспо» опустел. 25 февраля отсюда выписали последнего пациента, а персонал вернулся на основные площадки Госпиталя для ветеранов войн на Народной и Старорусской улицах.- В связи со снижением количества пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 последний работающий павильон 5 в «Ленэкспо» на 295 коек прекратил работу. Сегодня там началась заключительная дезинфекция, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.Это стало возможным благодаря спаду второй волны коронавируса в городе. На 25 февраля в активном состоянии болезни в Петербурге находятся 59 876 человек. Однако на больничных койках лечится только 5331 пациент. При этом в стационарах развернуто 7759 инфекционных коек под ковид, из которых 2428 (31%) - свободны.С сегодняшнего дня все койки в павильонах «Ленэкспо», ранее переоборудованные под прием пациентов с коронавирусом, переведены в резерв.Напомним, что временный госпиталь для коронавирусных пациентов начал работу в апреле 2020 года. Поначалу здесь принимали больных с легкой и средней формой болезни. На не самые лучшие условия в «Ленэкспо» жаловались пациенты, стационар проверяла прокуратура.Летом 2020 года, после спада первой волны, госпиталь отправили в резерв, но с приходом осени стационар был полностью заполнен и даже расширен на несколько корпусов. Здесь стали лечить и тяжелых больных. Пик пришелся на начало-середину декабря, после чего вторая волна коронавируса пошла на спад.