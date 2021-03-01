После смерти экс-солистки группы Little Big Анны Кастельянос начата доследственная проверка

39-летнюю артистку нашли мертвой у нее дома. Фото: СОЦСЕТИ

Следователи петербургского управления СК России назначили доследственную проверку по факту гибели бывшей солистки группы Little Big Анны Кастельянос. Тело 39-летней женщины-инвалида было найдено днем 28 февраля в ее квартире в Рыбацком.

- В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Отметим, что по предварительным данным, смерть носит бытовой характер, признаков насилия на теле погибшей найдено не было.

Известно, что 39-летняя женщина страдала серьезным заболеванием и даже обращалась за помощью к волонтерам. Один их них и поднял тревогу, когда подопечная перестала отвечать на звонки.

По словам соседей, Кастельянос в последнее время принимала препараты от болей в спине и при этом употребляла алкоголь. Причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.